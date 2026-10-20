Видео: украинские дроны «Хорнет» атакуют российские грузовики на пути в Крым

Операторы подразделения «Хорнет» наносят удары по грузовикам, с помощью которых российские войска снабжают свои войска на временно оккупированном юге Украины.

Видео боевых действий обнародовал 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго. На кадрах запечатлена серия атак на большегрузный транспорт на трассе Р-280 «Новороссия».

По этому маршруту россияне перевозят грузы для своих войск на юге. На видео видно, как украинские дроны догоняют грузовики непосредственно на трассе и последовательно поражают их.

Источник: 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий записал видеообращение непосредственно из Святогорска. Он заявил, что город остается под контролем украинских военных, и таким образом опроверг заявления российского руководства о якобы захвате населенного пункта.

Президент Владимир Зеленский сообщил об укреплении украинских позиций в Донецкой области благодаря созданию двух обновленных группировок. Их командующими станут Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий. Также Зеленский сообщил, что наградил Билецкого «Золотой звездой» Героя Украины.

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