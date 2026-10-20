В Киеве в результате атак РФ погиб человек, семеро получили ранения

В результате российского обстрела Киева сегодня, 20 октября, погиб один человек, ещё семь получили ранения. Пятеро раненых были госпитализированы.

В Голосеевском районе обломки упали на здание медицинского учреждения.

Также вражеский беспилотник упал возле автозаправочной станции на границе Киева и Киевской области. В результате инцидента есть погибший и пострадавшие.

Российская атака на столицу продолжается. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве днем 20 октября во время воздушной тревоги зафиксировали попадание вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения и падение обломков вблизи жилых домов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В ночь на 20 октября российские войска почти каждый час запускали ударные беспилотники по Волынской области. Больше всего пострадал Ковель, где были повреждены частная станция технического обслуживания, стоянка грузовиков и складские помещения на территории «Эпицентра». По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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