由于俄罗斯今天（10月20日）对基辅的袭击，造成1人死亡，另有7人受伤。其中5名伤者已被医护人员送往医院救治。

在戈洛西夫斯基区，弹片击中了一座医疗机构的大楼。

此外，一架敌方无人机在基辅市与基辅州交界处的一处加油站附近坠落。该事件造成一人死亡，多人受伤。

俄罗斯对首都的袭击仍在持续。关于炮击后果的具体信息正在核实中。

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基辅市长维塔利·克利奇科通报了这一情况。

10月20日白天，基辅在空袭警报期间，记录到一架敌方无人机击中一处医疗机构，并有碎片坠落在居民楼附近。基辅市长维塔利·克利奇科通报了这一情况。

10月20日凌晨，俄军几乎每小时都会向沃伦州发射攻击型无人机。 科韦尔受损最为严重，当地一家私人维修站、卡车停车场以及“Epicenter”商场的仓储设施均遭到破坏。据初步数据，此次袭击未造成人员伤亡。

10月20日夜间，俄军袭击了日托米尔州，对铁路和民用基础设施目标发动了打击。受袭地点因此发生火灾。

需要指出的是，10月20日，在基辅州加特内上空，一架俄罗斯“沙赫德”型喷气式无人机被击落。此后有报道称，该无人机坠落在道路上，并引发车辆起火。

10月20日上午，基辅地铁列车已恢复在“阿卡德姆米斯特乔”站与“利索瓦”站之间的红线运行。

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