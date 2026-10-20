Лавров исключил возможность уступок со стороны России на переговорах с Виткоффом

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть предложения специальных представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, однако принципиально отвергает возможность каких-либо политических уступок.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва рассматривает возможность лишь экономических договоренностей, но не ожидает ослабления санкционного давления со стороны администрации Дональда Трампа.

Лавров отметил, что возможное непринятие или неприменение решений о санкциях нынешней американской администрацией является временным фактором, поскольку политика США может измениться при следующем президенте. Кроме того, он подчеркнул, что потенциальное восстановление отношений с западными странами возможно, но они уже не вернутся к тому состоянию, которое существовало до 2022 года.

Источник: российские СМИ.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 21 октября должен отправиться в Санкт-Петербург для встречи с российским руководством. О его планах сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре после переговоров с участием Виткоффа и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсуждали безопасность Украины, послевоенное восстановление, территориальные вопросы и будущее европейской безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии. К встрече также присоединились президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре. Переговоры проходят после досрочного завершения предыдущей встречи украинской и американской делегаций в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами. Среди ключевых тем переговоров — мирные усилия, укрепление противовоздушной обороны и совместное производство .

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