Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow oświadczył, że strona rosyjska jest gotowa rozpatrzyć propozycje specjalnych przedstawicieli prezydenta USA Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera, jednak zasadniczo odrzuca możliwość jakichkolwiek ustępstw politycznych.

Według szefa rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Moskwa rozważa jedynie możliwość zawarcia porozumień gospodarczych, ale nie spodziewa się złagodzenia presji sankcyjnej ze strony administracji Donalda Trumpa.

Ławrow zaznaczył, że ewentualne nieprzyjęcie lub niestosowanie decyzji dotyczących sankcji przez obecną administrację amerykańską jest czynnikiem tymczasowym, ponieważ polityka USA może ulec zmianie za kadencji kolejnego prezydenta. Ponadto podkreślił, że potencjalne przywrócenie stosunków z krajami zachodnimi jest możliwe, ale nie powrócą one już do stanu, jaki panował przed 2022 rokiem.

Źródło: rosyjskie media.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff, ma 21 października udać się do Sankt Petersburga na spotkanie z rosyjskimi władzami. O jego planach poinformował premier Norwegii Jonas Gar Støre po rozmowach z udziałem Witkoffa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Strony omawiały kwestie bezpieczeństwa Ukrainy, odbudowy powojennej, kwestii terytorialnych oraz przyszłości bezpieczeństwa europejskiego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii. W spotkaniu wzięli również udział prezydent Finlandii Aleksander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gar Støre. Rozmowy odbywają się po przedwczesnym zakończeniu poprzedniego spotkania delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Miami.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami. Wśród kluczowych tematów rozmów znalazły się: działania na rzecz pokoju, wzmocnienie obrony przeciwlotniczej oraz wspólna produkcja .

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