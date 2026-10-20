Czterech żołnierzy z 65. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy zostało pomyślnie wycofanych z pozycji na froncie w obwodzie zaporoskim, gdzie przebywali nieprzerwanie przez prawie rok.

Wcześniej podejmowano już próby przeprowadzenia rotacji, jednak ze względu na otwarty teren każdy ruch był monitorowany przez wrogie drony. Poprzednie grupy zmianowe padały pod ostrzałem, ponosiły straty i wracały, a jedna z nich zginęła w drodze na pozycje. Operację udało się przeprowadzić pomyślnie dopiero po zmianie warunków pogodowych, kiedy pojawiły się mgły i deszcze, które ograniczyły widoczność dla lotniczego rozpoznania wroga.

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Po opuszczeniu pozycji żołnierze przez trzy doby pokonywali pieszo 18 kilometrów do punktu zbiórki, po czym zostali ewakuowani pojazdami opancerzonymi przez strefę podwyższonego ryzyka do placówek medycznych. Obecnie żołnierze przebywają na leczeniu i rekonwalescencji.

Źródło: 65. oddzielna brygada zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy.

Żołnierze oddziału specjalnego Group 10 Głównego Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy podczas siedmiotygodniowej operacji specjalnej w obwodzie sumskim pokrzyżowali plany ofensywne wojsk rosyjskich i zapobiegli odcięciu ukraińskich szlaków logistycznych.

Dowódca Trzeciego Korpusu Armii Andrij Biletski nagrał przemówienie wideo bezpośrednio ze Swiatohirska. Stwierdził, że miasto pozostaje pod kontrolą ukraińskich sił zbrojnych, tym samym zaprzeczając oświadczeniom rosyjskiego kierownictwa o rzekomym zajęciu tej miejscowości.

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