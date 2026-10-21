W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien dążyć do porozumienia w celu zakończenia wojny, którą Rosja jako państwo-agresor prowadzi przeciwko Ukrainie. Trump powiedział również, że Rosja ma „nieograniczony” zasób ludzi do udziału w działaniach bojowych. Dodał, że Zełenski mógł zawrzeć „lepsze porozumienie” po ich spotkaniu w Gabinecie Owalnym w lutym 2025 roku. Informuje o tym Al Jazeera.

Rozmowy w Oslo

We wtorek Zełenski spotkał się w Oslo ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem i europejskimi przywódcami, aby omówić zakończenie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Po rozmowach ukraiński prezydent oświadczył, że jego kraj ma „jasne pomysły” na osiągnięcie pokoju.

Według Zełenskiego Ukraina jest zjednoczona z europejskimi partnerami w tej pracy i chce, aby USA przekazały te pomysły stronie rosyjskiej. Za jeden z ważnych pomysłów uznał przejście do potencjalnego trójstronnego spotkania przywódców, aby omówić kwestie, które mogą rozstrzygnąć tylko oni. Zełenski poinformował również, że Witkoff miał udać się do Rosji w środę, aby kontynuować rozmowy.

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Odpowiadając na pytanie o możliwe spotkanie Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, Trump oświadczył, że między nimi panuje „ogromna” nienawiść. Według niego obu przywódcom trudno jest przebywać w jednym pomieszczeniu, jednak nie ma dla niego znaczenia, w jaki dokładnie sposób zostanie osiągnięte porozumienie.

Ograniczenia Starshield

W ubiegłym tygodniu ukraińscy urzędnicy informowali o spowolnieniu działania Starshield — wojskowej wersji satelitarnego systemu Starlink firmy SpaceX. Ukraina wykorzystuje tę technologię do łączności i rozpoznania, aby przeciwdziałać rosyjskim atakom.

Nie wiadomo, kto dokładnie wprowadził ograniczenia dostępu do Starshield. Dyrektor generalny SpaceX Elon Musk oświadczył, że systemy Starshield należą do rządu USA i są przez niego kontrolowane, a decyzje dotyczące ograniczeń prędkości lub użytkowania podejmują amerykańskie wojsko i prezydent. Reuters, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników i zachodniego urzędnika, informował, że polecenie nadeszło z Białego Domu. Jednocześnie „The Wall Street Journal” pisał, że amerykańscy urzędnicy obarczali Muska odpowiedzialnością za spowolnienie. Trump i sekretarz obrony USA Pete Hegseth zaprzeczyli, że rząd zarządził takie ograniczenia.

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