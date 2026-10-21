特朗普称泽连斯基应寻求和平协议——半岛电视台

在美国，总统唐纳德·特朗普表示，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基应寻求达成协议，以结束俄罗斯这个侵略国对乌克兰发动的战争。特朗普还称，俄罗斯拥有参与战斗行动的“无限”人力资源。他补充说，在2025年2月两人在椭圆形办公室会面后，泽连斯基本可以达成“一项更好的协议”。半岛电视台报道。

奥斯陆会谈

周二，泽连斯基在奥斯陆与美国特使史蒂夫·威特科夫及欧洲领导人会面，讨论结束俄罗斯针对乌克兰的战争。会谈后，这位乌克兰总统表示，他的国家对于实现和平有“明确的想法”。

泽连斯基表示，乌克兰在这项工作中与欧洲伙伴团结一致，并希望美国将这些想法传达给俄罗斯方面。他称，重要想法之一是转向可能举行的三方领导人会议，以讨论只有他们能够解决的问题。泽连斯基还表示，威特科夫原定于周三前往俄罗斯继续谈判。

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在被问及泽连斯基与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京可能举行会面一事时，特朗普表示，两人之间存在“巨大的”仇恨。他称，两位领导人很难同处一室，但他并不在乎究竟以何种方式达成协议。

Starshield限制

上周，乌克兰官员报告称，SpaceX公司Starlink卫星系统的军事版本Starshield运行放缓。乌克兰利用这项技术进行通信和侦察，以应对俄罗斯的攻击。

尚不清楚究竟是谁对Starshield的访问实施了限制。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克表示，Starshield系统归美国政府所有并由其控制，关于速度或使用限制的决定由美国军方和总统作出。路透社援引两名美国官员和一名西方官员报道称，该命令来自白宫。与此同时，《华尔街日报》写道，美国官员将运行放缓归咎于马斯克。特朗普和美国国防部长皮特·赫格塞思否认政府下令实施此类限制。

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