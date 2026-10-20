Видео: бойцов 65-й бригады вывели с передовой после почти года пребывания на позициях

Четырёх военнослужащих 65-й отдельной механизированной бригады Вооружённых Сил Украины успешно вывели с передовых позиций в Запорожской области, где они непрерывно находились почти год.

Попытки провести ротацию предпринимались и раньше, однако из-за открытой местности любое передвижение контролировалось вражескими беспилотниками. Предыдущие группы смены попадали под обстрелы, несли потери и возвращались, а одна из них погибла по пути к позициям. Успешно провести операцию удалось только после изменения погодных условий, когда появились туманы и дожди, ограничившие видимость для аэроразведки противника.

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После покидания позиций бойцы три суток шли пешком 18 километров до точки сбора, после чего их эвакуировали на бронетехнике через зону повышенного риска к медикам. Сейчас военные направлены на лечение и восстановление.

Источник: 65-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

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