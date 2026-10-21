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Rosyjski dron uderzył w placówkę edukacyjną w Kremenczuku, wybuchł pożar

UA NEWS 21 października 2026 07:11
Rosyjski dron uderzył w placówkę edukacyjną w Kremenczuku, wybuchł pożar

W Kremenczuku w obwodzie poltawskim rosyjski dron uderzył w budynek placówki edukacyjnej. Według doniesień lokalnych mieszkańców uderzeniu uległ piąty korpus Uniwersytetu Narodowego im. Mykoły Ostrogradskiego w Kremenczuku. Po ataku wybuchł pożar; wstępnie podano, że jedna osoba odniosła obrażenia.

 

O uderzeniu w placówkę edukacyjną poinformował szef Poltawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Dyakivnych. Jak powiedział, na miejscu działają wszystkie odpowiednie służby. Informacje o skutkach ataku są obecnie weryfikowane.

Według wstępnych danych administracji wojskowej w wyniku uderzenia jedna osoba odniosła obrażenia. W przekazanym komunikacie nie ma innych potwierdzonych informacji o poszkodowanych.

„W Kremenczuku odnotowano uderzenie wrogiego bezzałogowego statku powietrznego w budynek placówki edukacyjnej. Wybuchł pożar. Wszystkie służby działają na miejscu. Wstępnie ustalono, że jedna osoba odniosła obrażenia. Informacje są weryfikowane” – poinformował szef Poltawskiej Administracji Obwodowej Witalij Dyakivnych.

Mieszkańcy informują, że uszkodzony został piąty korpus Uniwersytetu Narodowego im. Mykhaila Ostrogradskiego w Kremenczuku. 

Źródło: Administracja Obwodowa w Poltawie

Wcześniej informowano, że Kremenczuk jest celem ataków rosyjskich sił zbrojnych.

Liczba ofiar po ataku Rosji na Kremenczuk wzrosła do 34.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby.

Rosja uderzyła w infrastrukturę transportową w Zaporożu.

Rosja przeprowadziła również atak rakietami balistycznymi na Dniepr, w wyniku którego uszkodzono zakład przemysłowy.

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