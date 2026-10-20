W obwodzie winnickim rosyjski dron spowodował pożar w obiekcie infrastruktury krytycznej

W wyniku rosyjskiego ataku dronem w obwodzie winnickim wybuchł pożar w jednym z obiektów infrastruktury krytycznej.

Ratownicy ugaszili wszystkie ogniska pożaru.

Pirotechnicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) sprawdzili również okoliczny teren pod kątem obecności przedmiotów wybuchowych.

Do likwidacji skutków ataku zaangażowano 68 ratowników i 14 jednostek technicznych. Nie ma ofiar.

Źródło: Natalia Zabolotna, Obwodna Administracja Państwowa w Winnicy

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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