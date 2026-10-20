W obwodzie winnickim rosyjski dron spowodował pożar w obiekcie infrastruktury krytycznej
W wyniku rosyjskiego ataku dronem w obwodzie winnickim wybuchł pożar w jednym z obiektów infrastruktury krytycznej.
Ratownicy ugaszili wszystkie ogniska pożaru.
Pirotechnicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) sprawdzili również okoliczny teren pod kątem obecności przedmiotów wybuchowych.
Do likwidacji skutków ataku zaangażowano 68 ratowników i 14 jednostek technicznych. Nie ma ofiar.
Źródło: Natalia Zabolotna, Obwodna Administracja Państwowa w Winnicy
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