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В Винницкой области российский дрон вызвал пожар на объекте критически важной инфраструктуры

UA NEWS 20 Октября 2026 20:53
В Винницкой области российский дрон вызвал пожар на объекте критически важной инфраструктуры

В результате российского удара беспилотника в Винницкой области возник пожар на одном из объектов критической инфраструктуры.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. 

Пиротехники ГСЧС также обследовали прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

К ликвидации последствий атаки были привлечены 68 спасателей и 14 единиц техники. Пострадавших нет.

Источник: Наталья Заболотная, Винницкая ОГА

Российский дрон упал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

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