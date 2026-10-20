В результате российского удара беспилотника в Винницкой области возник пожар на одном из объектов критической инфраструктуры.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.

Пиротехники ГСЧС также обследовали прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

К ликвидации последствий атаки были привлечены 68 спасателей и 14 единиц техники. Пострадавших нет.

Источник: Наталья Заболотная, Винницкая ОГА

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