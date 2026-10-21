Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 21 października w Oslo w Norwegii oświadczył, że Kijów wraz z europejskimi partnerami przygotował propozycje mające przybliżyć pokój. Wśród nich jest możliwe trójstronne spotkanie przywódców Ukrainy, USA i Rosji, państwa-agresora.

Jak informuje Anadolu Agency, Zełenski wystąpił na konferencji prasowej wspólnie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem i premierem Norwegii Jonasem Gahrem Støre. Według prezydenta Ukraina nie przegrywa wojny, jednak z powodu rosyjskich ataków traci ludzi i czas, a ukraińskie dzieci są pozbawiane dzieciństwa.

Propozycje dla procesu pokojowego

Zełenski oświadczył, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i popiera opracowywanie różnych formatów zawieszenia broni w celu deeskalacji. Wyraził nadzieję, że USA przekażą Moskwie propozycje Kijowa i jego europejskich partnerów.

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Prezydent zaznaczył, że do spotkania w Oslo dołączył specjalny wysłannik USA Steve Witkoff, a online uczestniczył także Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa. Omawiali wrażliwe kwestie, gwarancje bezpieczeństwa i powojenną odbudowę Ukrainy. Według Zełenskiego Witkoff miał udać się do Rosji następnego dnia.

Rozejm energetyczny i wsparcie USA

Zełenski powiedział, że Ukraina poparła amerykańską propozycję rozejmu energetycznego, jednak oskarżył Rosję, państwo-agresora, o kontynuowanie ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Według niego Kijów proponował, by nie uderzać w wrażliwe obiekty rosyjskiej energetyki, jeśli Moskwa zaprzestanie ataków na odpowiednią infrastrukturę Ukrainy.

Osobno prezydent poinformował o rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Omówili łączność Starlink, rakiety przechwytujące dla obrony powietrznej oraz wymianę danych wywiadowczych. Zełenski oświadczył również, że Ukraina otrzymuje od USA dane wywiadowcze, w tym za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania przed rosyjskimi atakami balistycznymi, i podkreślił, że decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy mogą być legalne wyłącznie przy udziale Kijowa w negocjacjach.

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