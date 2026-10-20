Rosyjskie ataki spowodowały zniszczenia w oddziałach Oszczadbanku w Kijowie i Dubnie

20 października w wyniku rosyjskich ataków uszkodzeniu uległy dwa oddziały Oszczadbanku — w Kijowie oraz w Dubnie w obwodzie rówieńskim.

W Dubnie rosyjski dron uderzył w centrum handlowe, w którym mieścił się oddział banku. Według wstępnych danych mienie placówki zostało całkowicie zniszczone.

W stolicy uszkodzony został oddział przy ulicy Wasylkowskiej. W obu przypadkach pracownicy i klienci banku nie odnieśli żadnych obrażeń.

Oszczadbank współpracuje z lokalnymi władzami, Państwową Służbą Ratowniczą (DSNS) oraz innymi służbami w celu usunięcia skutków ataków.

Źródło: Oszczadbank

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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