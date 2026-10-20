В результате российских атак были повреждены отделения «Ощадбанка» в Киеве и Дубне

20 октября в результате российских атак были повреждены два отделения «Ощадбанка» — в Киеве и Дубне Ровенской области.

В Дубне российский беспилотник попал в торговый центр, где находилось отделение банка. По предварительным данным, имущество учреждения полностью уничтожено.

В столице повреждения получило отделение на улице Васильковской. Сотрудники и клиенты банка в обоих случаях не пострадали.

«Ощадбанк» взаимодействует с местными властями, ГСЧС и другими службами для ликвидации последствий атак.

Источник: Ощадбанк

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