Лавров відкинув можливість російських поступок на переговорах з Віткоффом

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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що російська сторона готова розглянути пропозиції спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, однак принципово відкидає можливість будь-яких політичних поступок.

За словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, Москва розглядає можливість лише економічних домовленостей, але не очікує послаблення санкційного тиску від адміністрації Дональда Трампа.

Лавров зазначив, що можливе неприйняття чи незастосування рішень щодо санкцій нинішньою американською адміністрацією є тимчасовим чинником, оскільки політика США може змінитися за наступного президента. Крім того, він підкреслив, що потенційне відновлення відносин із західними країнами можливе, але вони вже не повернуться до стану, який існував до 2022 року.

Джерело: росЗМІ.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 21 жовтня має вирушити до Санкт-Петербурга для зустрічі з російським керівництвом. Про його плани повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після переговорів за участю Віткоффа та президента України Володимира Зеленського. Сторони обговорювали безпеку України, післявоєнне відновлення, територіальні питання та майбутнє європейської безпеки.

Президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії. До зустрічі також долучилися президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Переговори відбуваються після дострокового завершення попередньої зустрічі української та американської делегацій у Маямі.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами. Серед ключових тем переговорів — мирні зусилля, посилення протиповітряної оборони та спільне виробництво .

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