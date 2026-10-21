У Росії заявили про масовану атаку дронів одразу на 12 регіонів

За даними Міністерства оборони РФ, повітряна атака тривала з 20:00 20 жовтня до 08:00 21 жовтня за московським часом. У відомстві стверджують, що російська ППО працювала одразу над кількома регіонами країни, а також над окупованим Кримом і акваторією Чорного моря.

Згідно з повідомленням російської сторони, загалом нібито вдалося перехопити та знищити 373 безпілотники літакового типу. Водночас у заяві не наведено детального розподілу дронів за регіонами. Тому встановити, скільки саме безпілотників, за версією російського відомства, збили над кожною територією, неможливо.

Які регіони потрапили до звіту Міноборони РФ

Російське оборонне відомство заявило про роботу ППО над такими територіями:

Новгородською областю;

Тверською областю;

Брянською областю;

Бєлгородською областю;

Курською областю;

Смоленською областю;

Калузькою областю;

Орловською областю;

Тульською областю;

Рязанською областю;

Московським регіоном;

Краснодарським краєм;

окупованим Кримом;

акваторією Чорного моря.

Отже, у переліку російського Міноборони — 12 регіонів РФ, окупований Крим і Чорне море. Водночас сама згадка певної території у звіті не означає, що там зафіксували влучання або руйнування. Для цього потрібні окремі підтвердження.

Що відомо про наслідки атаки

У наведеній заяві Міноборони РФ основну увагу приділили роботі протиповітряної оборони та кількості нібито збитих безпілотників. Детальної інформації про можливі пошкодження, постраждалих або наслідки для військових об’єктів у цьому повідомленні немає.

Так само російське відомство не оприлюднило повної інформації про кількість безпілотників, які могли досягти своїх цілей. Тому робити висновки про результати атаки лише на підставі цього звіту передчасно.

Українська сторона в наведеному повідомленні не коментувала заявлену Росією кількість перехоплених дронів. Дані про наслідки атаки потребують подальшої перевірки за повідомленнями місцевої влади, офіційних структур та незалежних джерел. Про це відомо зі звіту Міноборони РФ.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей в ніч на 21 жовтня під удари потрапили два об’єкти зв’язку. Йдеться про «Углетелеком» в окупованому Донецьку та будівлю, де розташовувався оператор зв’язку «Лугаком» в окупованому Луганську.

Найбільша російська мережа магазинів з продажу алкоголю «Красное & Белое» скоротила обсяги приймання продукції на складах через загрозу атак безпілотників.