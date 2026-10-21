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В России заявили о массированной атаке дронов сразу на 12 регионов

UA.NEWS 21 Октября 2026 13:19
В России заявили о массированной атаке дронов сразу на 12 регионов

В ночь на 21 октября Минобороны России заявило о массированной атаке украинских беспилотников. По утверждению российского ведомства, в течение 12 часов его противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 373 дрона над российскими регионами, оккупированным Крымом и Черным морем. Независимого подтверждения этих цифр в приведенном сообщении нет.

 

По данным Министерства обороны РФ, воздушная атака продолжалась с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября по московскому времени. В ведомстве утверждают, что российская ПВО действовала одновременно над несколькими регионами страны, а также над оккупированным Крымом и акваторией Черного моря.

Согласно сообщению российской стороны, в целом якобы удалось перехватить и уничтожить 373 беспилотника авиационного типа. В то же время в заявлении не приводится подробного распределения дронов по регионам. Поэтому установить, сколько именно беспилотников, по версии российского ведомства, было сбито над каждой территорией, невозможно.

Какие регионы попали в отчет Минобороны РФ

Российское оборонное ведомство заявило о работе ПВО над следующими территориями:

  • Новгородской областью;

  • Тверской областью;

  • Брянской областью;

  • Белгородской областью;

  • Курской областью;

  • Смоленской областью;

  • Калужской областью;

  • Орловской областью;

  • Тульской областью;

  • Рязанской областью;

  • Московским регионом;

  • Краснодарским краем;

  • оккупированным Крымом;

  • акваторией Черного моря.

Итак, в перечне российского Минобороны — 12 регионов РФ, оккупированный Крым и Чёрное море. В то же время само упоминание той или иной территории в отчёте не означает, что там зафиксированы попадания или разрушения. Для этого нужны отдельные подтверждения.

Что известно о последствиях атаки

В приведенном заявлении Минобороны РФ основное внимание уделили работе противовоздушной обороны и количеству якобы сбитых беспилотников. Подробной информации о возможных повреждениях, пострадавших или последствиях для военных объектов в этом сообщении нет.

Также российское ведомство не обнародовало полной информации о количестве беспилотников, которые могли достичь своих целей. Поэтому делать выводы о результатах атаки исключительно на основании этого отчета преждевременно.

Украинская сторона в приведенном сообщении не комментировала заявленное Россией количество перехваченных дронов. Данные о последствиях атаки требуют дальнейшей проверки по сообщениям местных властей, официальных структур и независимых источников. Об этом известно из отчета Минобороны РФ.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в ночь на 21 октября под удары попали два объекта связи. Речь идет о «Углетелекоме» в оккупированном Донецке и здании, где располагался оператор связи «Лугаком» в оккупированном Луганске.

Крупнейшая российская сеть магазинов по продаже алкоголя «Красное & Белое» сократила объемы приемки продукции на складах из-за угрозы атак беспилотников. 

 
 
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