По данным Министерства обороны РФ, воздушная атака продолжалась с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября по московскому времени. В ведомстве утверждают, что российская ПВО действовала одновременно над несколькими регионами страны, а также над оккупированным Крымом и акваторией Черного моря.

Согласно сообщению российской стороны, в целом якобы удалось перехватить и уничтожить 373 беспилотника авиационного типа. В то же время в заявлении не приводится подробного распределения дронов по регионам. Поэтому установить, сколько именно беспилотников, по версии российского ведомства, было сбито над каждой территорией, невозможно.

Какие регионы попали в отчет Минобороны РФ

Российское оборонное ведомство заявило о работе ПВО над следующими территориями:

Новгородской областью;

Тверской областью;

Брянской областью;

Белгородской областью;

Курской областью;

Смоленской областью;

Калужской областью;

Орловской областью;

Тульской областью;

Рязанской областью;

Московским регионом;

Краснодарским краем;

оккупированным Крымом;

акваторией Черного моря.

Итак, в перечне российского Минобороны — 12 регионов РФ, оккупированный Крым и Чёрное море. В то же время само упоминание той или иной территории в отчёте не означает, что там зафиксированы попадания или разрушения. Для этого нужны отдельные подтверждения.

Что известно о последствиях атаки

В приведенном заявлении Минобороны РФ основное внимание уделили работе противовоздушной обороны и количеству якобы сбитых беспилотников. Подробной информации о возможных повреждениях, пострадавших или последствиях для военных объектов в этом сообщении нет.

Также российское ведомство не обнародовало полной информации о количестве беспилотников, которые могли достичь своих целей. Поэтому делать выводы о результатах атаки исключительно на основании этого отчета преждевременно.

Украинская сторона в приведенном сообщении не комментировала заявленное Россией количество перехваченных дронов. Данные о последствиях атаки требуют дальнейшей проверки по сообщениям местных властей, официальных структур и независимых источников. Об этом известно из отчета Минобороны РФ.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в ночь на 21 октября под удары попали два объекта связи. Речь идет о «Углетелекоме» в оккупированном Донецке и здании, где располагался оператор связи «Лугаком» в оккупированном Луганске.

Крупнейшая российская сеть магазинов по продаже алкоголя «Красное & Белое» сократила объемы приемки продукции на складах из-за угрозы атак беспилотников.