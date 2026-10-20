Rosja zaatakowała obwód chmielnicki: są ranni i zniszczenia

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód chmielnicki 20 października dwóch mieszkańców powiatu kamieniecko-podolskiego odniosło rany od odłamków. Zwrócili się do lekarzy i otrzymują niezbędną pomoc.

W powiecie uszkodzono trzy budynki wielorodzinne i jeden dom prywatny — wybito okna i uszkodzono balkony. Uszkodzeniu uległy również dwa samochody osobowe.

Ponadto w rejonie chmielnickim po ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym. Na miejscu działają służby ratownicze.

Źródło: Siergiej Tyurin, Obwodowa Administracja Khmelnickiego

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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