Rosja zaatakowała obwód chmielnicki: są ranni i zniszczenia
W wyniku rosyjskiego ataku na obwód chmielnicki 20 października dwóch mieszkańców powiatu kamieniecko-podolskiego odniosło rany od odłamków. Zwrócili się do lekarzy i otrzymują niezbędną pomoc.
W powiecie uszkodzono trzy budynki wielorodzinne i jeden dom prywatny — wybito okna i uszkodzono balkony. Uszkodzeniu uległy również dwa samochody osobowe.
Ponadto w rejonie chmielnickim po ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym. Na miejscu działają służby ratownicze.
Źródło: Siergiej Tyurin, Obwodowa Administracja Khmelnickiego
Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.
W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.
W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.