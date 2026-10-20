Россия нанесла удар по Хмельницкой области: есть раненые и разрушения

В результате российского обстрела Хмельницкой области 20 октября двое жителей Каменец-Подольского района получили осколочные ранения. Они обратились к врачам и получают необходимую помощь.

В районе повреждены три многоквартирных и один частный дом — выбиты окна и повреждены балконы. Также пострадали два легковых автомобиля.

Кроме того, в Хмельницком районе после атаки вспыхнул пожар на предприятии. На месте работают спасатели.

Источник: Сергей Тюрин, Хмельницкая ОГА

Российский дрон упал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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