Wieczorem 20 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na centrum handlowe „Epicentrum” w mieście Pervomajsk w obwodzie mykolaowskim.

Według informacji przekazanych przez lokalne władze, atak wroga miał miejsce o godz. 18:31 przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego typu uderzeniowego. W tym momencie odpowiednie służby ustalały informacje dotyczące ewentualnych ofiar, a także skali zniszczeń i skutków uderzenia.

Źródło: Pervomajska Rejonowa Administracja Państwowa.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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