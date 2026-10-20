Rosyjscy okupanci zaatakowali dronem sklep „Epicentrum” w obwodzie mykołaivskim
Wieczorem 20 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na centrum handlowe „Epicentrum” w mieście Pervomajsk w obwodzie mykolaowskim.
Według informacji przekazanych przez lokalne władze, atak wroga miał miejsce o godz. 18:31 przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego typu uderzeniowego. W tym momencie odpowiednie służby ustalały informacje dotyczące ewentualnych ofiar, a także skali zniszczeń i skutków uderzenia.
Źródło: Pervomajska Rejonowa Administracja Państwowa.
Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.
W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.
W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.