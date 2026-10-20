Российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по магазину «Эпицентр» в Николаевской области

Вечером 20 октября российские войска нанесли удар по торговому центру «Эпицентр» в городе Первомайск Николаевской области.

По информации местных властей, вражеская атака была совершена в 18:31 с применением ударного беспилотного летательного аппарата. На тот момент информация о возможных пострадавших, а также о масштабах разрушений и последствиях попадания уточнялась соответствующими службами.

Источник: Первомайская районная государственная администрация.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Читай нас в