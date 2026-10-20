Mieszkańcom Chabarowska w Federacji Rosyjskiej odebrano prawo do wyboru burmistrza

Rada miejska Chabarowska, uchwalając nowy statut miasta, ostatecznie zniosła bezpośrednie wybory burmistrza w głosowaniu powszechnym. Od tej pory szefa administracji miejskiej będą wybierać radni miejscy na wniosek przewodniczącego regionu.

Przedstawiciele lokalnych władz uzasadnili tę decyzję koniecznością dostosowania przepisów do federalnego ustawodawstwa dotyczącego „jednolitej władzy publicznej”, przyjętego w marcu 2025 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Andriej Bielogłazow uzasadniał również te zmiany „historyczną ciągłością z czasami carskiej Rosji”. Poprzedni, wybrany w wyborach powszechnych burmistrz Siergiej Kravczuk zrezygnował ze stanowiska we wrześniu po wyborze na deputowanego do Dumy Państwowej z ramienia partii „Jedna Rosja”.

Chabarowsk pozostawał jednym z trzech ostatnich ośrodków regionalnych w Rosji, w których zachowano bezpośrednie wybory burmistrza. Po zniesieniu wyborów w Jakucku pod koniec 2025 roku oraz w Chabarowsku w 2026 roku w Rosji pozostały tylko dwa ośrodki regionalne z wybieranymi burmistrzami – Abakan i Anadyr.

Źródło: Interfax.

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