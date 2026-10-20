Жителей Хабаровска в РФ лишили права избирать мэра

Городская дума Хабаровска, приняв новый устав города, окончательно отменила прямые всенародные выборы мэра. Отныне главу городской администрации будут избирать депутаты городской думы по представлению главы региона.

Представители местной власти объяснили такое решение необходимостью приведения норм в соответствие с федеральным законодательством о «единой публичной власти», принятым в марте 2025 года. Председатель городской думы Андрей Белоглазов также оправдывал изменения «исторической преемственностью со временами царской России». Предыдущий всенародно избранный мэр Сергей Кравчук сложил полномочия в сентябре после избрания депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».

Хабаровск оставался одним из трех последних региональных центров России, где сохранялись прямые выборы главы города. После отмены выборов в Якутске в конце 2025 года и в Хабаровске в 2026 году в России осталось лишь два областных центра с выборными мэрами — Абакан и Анадир.

Источник: Интерфакс.

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