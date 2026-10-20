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В Запорожье дрон атаковал муниципальный автобус — есть пострадавший

UA.NEWS 20 Октября 2026 20:48
В Запорожье дрон атаковал муниципальный автобус — есть пострадавший

Вечером 20 октября российские войска атаковали муниципальный автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона. Беспилотник попал в крышу транспортного средства и повредил его. По предварительной информации, один человек получил травмы.

 

Об атаке сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. «Россияне атаковали муниципальный автобус в Запорожье», — написал он в своем Telegram-канале.

Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі

 

По предварительным данным, российский FPV-дрон попал в крышу автобуса. Удар повредил транспортное средство. Также известно об одном пострадавшем. На данный момент подробностей о его состоянии нет. Информация о других возможных последствиях атаки пока не обнародована. Подробности инцидента уточняются.

Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі

 

В Запорожье в результате российской атаки погибла 27-летняя женщина. Еще два человека получили ранения, среди них — шестилетняя девочка. Удар повредил два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.

Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі

 

За сутки российские войска нанесли 808 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще четверо получили ранения. Также поступило 341 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и инфраструктуры.
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