В Запорожье дрон атаковал муниципальный автобус — есть пострадавший

Об атаке сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. «Россияне атаковали муниципальный автобус в Запорожье», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, российский FPV-дрон попал в крышу автобуса. Удар повредил транспортное средство. Также известно об одном пострадавшем. На данный момент подробностей о его состоянии нет. Информация о других возможных последствиях атаки пока не обнародована. Подробности инцидента уточняются.

В Запорожье в результате российской атаки погибла 27-летняя женщина. Еще два человека получили ранения, среди них — шестилетняя девочка. Удар повредил два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.