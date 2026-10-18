У Запоріжжі російський удар забрав життя 27-річної жінки

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранення, серед них — шестирічна дівчинка. Удар пошкодив два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів і будівлю закладу освіти.

У Запоріжжі російські війська влучили в житловий будинок. Унаслідок атаки загинула 27-річна жінка. «У Запоріжжі є влучання у житловий будинок. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка», — йдеться в повідомленні очільника ОВА. Згодом Семікін уточнив інформацію про постраждалих. Поранення дістали ще двоє людей — 58-річна жінка та шестирічна дівчинка.

Також російський удар пошкодив два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів і будівлю закладу освіти. Інформацію про масштаби руйнувань повідомили в Запорізькій ОВА. На місцях ударів працюють комунальні служби. Вони прибирають уламки та допомагають людям.

Отже, внаслідок російської атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Серед постраждалих — дитина. Удар також завдав пошкоджень житловим будинкам, автомобілям і закладу освіти. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

У Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на приватному підприємстві, яка виникла внаслідок удару російського безпілотника.

Увечері 15 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Влучання зафіксували на території приватного підприємства, де після атаки спалахнула пожежа. За попередніми даними обласної влади, постраждалих немає.

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