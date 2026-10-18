В Запорожье в результате российского удара погибла 27-летняя женщина

В Запорожье в результате российской атаки погибла 27-летняя женщина. Еще два человека получили ранения, среди них — шестилетняя девочка. Удар повредил два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.

В Запорожье российские войска попали в жилой дом. В результате атаки погибла 27-летняя женщина. «В Запорожье зафиксировано попадание в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 27-летняя женщина», — говорится в сообщении главы ОГА. Позже Семикин уточнил информацию о пострадавших. Ранения получили еще два человека — 58-летняя женщина и шестилетняя девочка.

Также российский удар повредил два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения. Информацию о масштабах разрушений сообщили в Запорожской ОГА. На местах ударов работают коммунальные службы. Они убирают обломки и помогают людям.

Итак, в результате российской атаки на Запорожье один человек погиб, ещё двое получили ранения. Среди пострадавших — ребёнок. Удар также повредил жилые дома, автомобили и учебное заведение. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

В Запорожье спасатели ликвидировали масштабный пожар на частном предприятии, возникший в результате удара российского беспилотника.

Вечером 15 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. Попадание зафиксировали на территории частного предприятия, где после атаки вспыхнул пожар. По предварительным данным областных властей, пострадавших нет.

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