Массированная атака РФ на энергетику оставила часть Украины без света и воды

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населённых пунктах также пропала вода.

Винницкая область. Начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила, что в результате очередного российского обстрела имеются разрушения. По состоянию на 8:54 в части области и областного центра отсутствовали электро- и водоснабжение.

По словам чиновницы, соответствующие службы работают над восстановлением коммунальных услуг.

Ровенская область. В результате вражеских атак отключения электроэнергии зафиксированы в различных районах области. Как сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, больше всего объектов без электричества осталось в Ровенском районе.

Восстановительные работы затрудняются из-за новых атак. Глава области призвал жителей заботиться о собственной безопасности и безопасности близких, поскольку воздушная тревога продолжается.

Харьковская область. В Лозовской общине часть потребителей осталась без электроэнергии. Городской голова Сергей Зеленский сообщил, что массированная российская атака продолжается почти сутки.

По его словам, повреждения получили частные и многоквартирные дома, учебные и медицинские заведения, а также объекты критической инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются. На местах работают спасатели и коммунальные службы.

Мэр подчеркнул, что угроза сохраняется, и призвал жителей по возможности перейти в укрытия или другие безопасные места.

Хмельницкая область. Из-за массированного удара по энергетической инфраструктуре введены аварийные отключения электроэнергии. По информации АО «Хмельницкоблэнерго», частично обесточена северная часть области.

Аварийно-восстановительные работы начнутся после окончания воздушной тревоги. Энергетики обещают приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Источник: РБК-Украина

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