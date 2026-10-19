Российский спутник представляет угрозу для аппарата, снимками которого пользуется разведка Украины

Российский военный спутник «Космос-2612» приблизился на расстояние 26 метров к спутнику ICEYE-X36. Финская компания ICEYE сотрудничает с Украиной, предоставляя спутниковые снимки для нужд нашей разведки.



Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в котором ссылаются на данные мониторингового сервиса satellitemap.space.

По данным сервиса, в 02:06 по всемирному координированному времени (UTC) 19 октября российский спутник находился примерно в 640 метрах позади ICEYE-X36 и на два километра выше него. В 16:07 UTC расстояние между аппаратами сократилось до 26 метров.

По данным CSIS, в конце сентября 2026 года «Космос-2612» начал серию маневров, которые позволили ему вернуться на ту же орбитальную плоскость, что и ICEYE-X36, а впоследствии приблизиться к его высоте.

12 октября российский аппарат изменил скорость примерно на 27,9 метра в секунду. Это позволило скорректировать его орбиту до высоты около 555 километров — почти такой же, как у ICEYE-X36.

По последним данным satellitemap.space, «Космос-2612» находится на высоте около 547 километров над Землей, тогда как ICEYE-X36 — на высоте около 545 километров.

Напомним, что российская спутниковая система «Рассвет» может существенно расширить возможности управления ударными средствами. По словам специалиста Сергея Флеша, спутниковая связь позволит российским операторам напрямую управлять дронами и ракетами, что может создать серьезные угрозы.

Ранее Флеш объяснил, зачем Россия собирает видео попаданий дронов «Герань».