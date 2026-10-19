Rosyjski satelita wojskowy „Kosmos-2612” zbliżył się na odległość 26 metrów do satelity ICEYE-X36. Fińska firma ICEYE współpracuje z Ukrainą, dostarczając zdjęcia satelitarne na potrzeby naszego wywiadu.



Informacja ta znajduje się w raporcie Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), w którym powołano się na dane serwisu monitorującego satellitemap.space.

Według danych serwisu, 19 października o godz. 02:06 czasu uniwersalnego (UTC) rosyjski satelita znajdował się około 640 metrów za ICEYE-X36 i dwa kilometry wyżej od niego. O godz. 16:07 UTC odległość między satelitami zmniejszyła się do 26 metrów.

Według danych CSIS pod koniec września 2026 roku „Kosmos-2612” rozpoczął serię manewrów, które pozwoliły mu powrócić na tę samą płaszczyznę orbitalną co ICEYE-X36, a następnie zbliżyć się do jego wysokości.

12 października rosyjski satelita zmienił prędkość o około 27,9 metra na sekundę. Pozwoliło to skorygować jego orbitę do wysokości około 555 kilometrów – niemal takiej samej jak w przypadku ICEYE-X36.

Według najnowszych danych serwisu satellitemap.space „Kosmos-2612” znajduje się na wysokości około 547 kilometrów nad Ziemią, podczas gdy ICEYE-X36 – na wysokości około 545 kilometrów.

Przypomnijmy, że rosyjski system satelitarny „Rassvet” może znacznie rozszerzyć możliwości kierowania środkami uderzeniowymi. Według eksperta Siergieja Flesha łączność satelitarna umożliwi rosyjskim operatorom bezpośrednie sterowanie dronami i rakietami, co może stanowić poważne zagrożenie.

Wcześniej Flesz wyjaśnił, dlaczego Rosja gromadzi nagrania z trafień dronów „Geran”.