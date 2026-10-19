Російський супутник створив загрозу апарату, знімками якого користується розвідка України

Російський військовий супутник «Космос-2612» підійшов на відстань 26 метрів до супутника ICEYE-X36. Фінська компанія ICEYE співпрацює з Україною, надаючи супутникові знімки для потреб нашої розвідки.



Про це сказано у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у якому посилаються на дані моніторингового сервісу satellitemap.space.

За даними сервісу, о 02:06 за всесвітнім координованим часом (UTC) 19 жовтня російський супутник перебував приблизно за 640 метрів позаду ICEYE-X36 і на два кілометри вище за нього. О 16:07 UTC відстань між апаратами скоротилася до 26 метрів.

За даними CSIS, наприкінці вересня 2026 року «Космос-2612» розпочав серію маневрів, які дозволили йому повернутися на ту саму орбітальну площину, що й ICEYE-X36, а згодом наблизитися до його висоти.

12 жовтня російський апарат змінив швидкість приблизно на 27,9 метра за секунду. Це дозволило скоригувати його орбіту до висоти близько 555 кілометрів - майже такої самої, як в ICEYE-X36.

За останіми даними satellitemap.space, «Космос-2612» перебуває на висоті близько 547 кілометра над Землею, тоді як ICEYE-X36 - на висоті близько 545 кілометра.

Нагадаємо, що російська супутникова система «Рассвет» може суттєво розширити можливості керування ударними засобами. За словами фахівця Сергія Флеша, супутниковий зв’язок дасть змогу російським операторам безпосередньо керувати дронами та ракетами, що може створити серйозні загрози.

Раніше Флеш пояснив, навіщо Росія збирає відео влучань дронів Герань.