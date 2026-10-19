Украина использует семь типов дронов-перехватчиков против реактивных «Шахедов»

Об этом заявил руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Оборонку».

«Еще летом 2025 года, после того как дроны-перехватчики смогли закрыть небо от обычных «Шахедов», мы начали анализировать, куда направить наши усилия. Именно тогда началось финансирование команд, занимавшихся разработкой решений против реактивных дронов. Речь идет не только о скоростных перехватчиках, но и о зенитных ракетах и турелях», — заявил Гриценюк.

По его словам, сегодня к созданию высокоскоростных дронов против реактивных «Гераней» привлечены 22 команды разработчиков. Из них двенадцать получили государственное финансирование от Brave1.

«Это проекты дронов с миниатюрными турбореактивными двигателями, а также электрические модели с пропеллерами. Еще одним перспективным направлением являются дроны с импеллерным двигателем, который по конструкции напоминает турбодвигатель, но приводится в действие от электробатареи», – пояснил он.

Он также отметил, что правительство уже заказало новые перехватчики в количествах, которые «давно перевалили за тысячу». Однако их производство пока находится на этапе наращивания объемов.

«Мы обязательно догоним производство российских дронов. Но это не произойдет мгновенно. Можно вспомнить период применения обычных «Шахедов»: тогда наращивание производства перехватчиков заняло полгода. Сейчас мы делаем все для ускорения процессов, но это не произойдет за дни или недели», – добавил глава Brave1.

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