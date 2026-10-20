Силы обороны нанесли удар по пункту управления, ремонтному подразделению и складам россиян на ТОТ

19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

По сообщению Сил обороны Украины, пункт управления подразделения российских оккупантов был поражен вблизи населенного пункта Федоровка Запорожской области.

Также под удар попало ремонтное подразделение российской армии в районе населенного пункта Кальмиуское Донецкой области.

Поражение таких объектов затрудняет противнику восстановление поврежденной военной техники и её возвращение в боевые действия.

Украинские военные также нанесли удары по складам материально-технических средств российских оккупантов. По имеющейся информации, цели располагались вблизи следующих населенных пунктов:

Крипенский в Луганской области;

Ровнополь в Донецкой области;

Лагидное в Запорожской области.

Поражение логистических объектов может затруднить снабжение российских подразделений необходимыми материалами и ресурсами.

Кроме того, украинские защитники нанесли удары по местам сосредоточения личного состава российской армии в ряде населенных пунктов.

В Запорожской области целями стали районы Рыбаловки, Басани, Федоровки и Николаевки.

В Донецкой области были поражены места сосредоточения российских военных вблизи Зеленого Гая, Горловки и Селидового. Еще одна цель располагалась в районе Сватового Луганской области.

В Силах обороны подчеркнули, что работа по ключевым военным объектам противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

«Продолжение следует!» — подытожили украинские военные.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

Напомним, Силы обороны Украины 2 октября и в ночь на 3 октября нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.

С вечера 29 сентября Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей — склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Операторы 413-го полка СБС «Рейд» поразили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган» на временно оккупированной территории Запорожской области. Удар нанесли украинские операторы беспилотных систем.

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