В Полтавской области в результате атаки дрона пострадал ребенок

В Решетиловской общине Полтавской области в результате российского нападения пострадал ребенок. Осколки вражеского беспилотника упали на территорию частного домовладения и повредили жилой дом. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

Сначала глава ОГА сообщил о попадании российского беспилотника в Решетиловской общине. По предварительным данным, в результате атаки пострадал ребенок. Впоследствии Дякивнич уточнил обстоятельства происшествия. По его словам, обломки вражеского БПЛА упали на территорию частного домовладения. В результате этого был поврежден жилой дом.

Пострадала девочка 2012 года рождения. Сейчас ей оказывают необходимую помощь. Других подробностей о её состоянии глава Полтавской ОГА пока не сообщил. Информацию о последствиях атаки Виталий Дякивнич обнародовал в двух сообщениях в Telegram: сначала сообщил о пострадавшем ребёнке, а затем уточнил, что именно обломки беспилотника повредили частный дом. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в своём Telegram-канале.

В пятницу, 30 октября, в Полтаве зафиксировали падение российского беспилотника на территории гаражного кооператива. В результате загорелись гаражное помещение и легковой автомобиль.

В ночь на 30 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях вражеского удара в настоящее время уточняется. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не обнародованы.

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