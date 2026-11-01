1 ноября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что чаще всего попытки расширить зону контроля российские войска предпринимают на севере Харьковской области. В Сумской области такие атаки также фиксируются, но значительно реже. Зато в Черниговской области у россиян пока нет достаточных сил для проведения подобных наступательных действий.

На Харьковском направлении сейчас происходит наибольшее количество попыток атаковать украинские позиции и применять военную технику и вооружение. «Сейчас больше всего попыток атак и применения врагом вооружения и техники происходит именно в направлении Харьковской области», — отметил представитель ГПСУ. Наибольшую активность российских войск пограничники наблюдают в полосе обороны бригады «Гарт». Оккупанты пытаются расширить там зону контроля и продвинуться на новые участки территории. В то же время украинские пограничники продолжают держать оборону.

В Сумской области ситуация несколько иная. Российские войска чаще пытаются атаковать в пределах Конотопского и Шосткинского районов. Однако, по словам Демченко, количество таких попыток заметно меньше, чем в Харьковской области. На Черниговском направлении российские войска ранее также рассматривали возможность проведения атак. Однако сейчас у них нет достаточных сил, чтобы реализовать эти планы. По оценке пресс-секретаря ГПСУ, на данный момент противник не накопил необходимых ресурсов для активных наступательных действий в этом районе.

Несмотря на разную интенсивность атак, все три приграничные области — Харьковская, Сумская и Черниговская — продолжают страдать от российских обстрелов. Поэтому даже там, где оккупанты не имеют возможности развернуть более масштабные наступательные действия, сохраняется угроза ударов по приграничным населенным пунктам. Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телевидения.

За прошедшие сутки, 31 октября, российские войска атаковали Харьков и ещё десять населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали семь человек, среди них — 16-летняя девушка. Также повреждены жилые дома, железнодорожная инфраструктура, автозаправочная станция, предприятия и электросети.

Российская армия нанесла двойной ракетный удар по Харькову, применив ракеты «Бандероль». Попадания зафиксировали в Немишлянском и Киевском районах города.

Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировали в здании одного из торговых центров, после чего на месте возник пожар. Известно об одном пострадавшем.

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