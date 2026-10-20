В Кремле ожидают встречи Путина с Виткоффом после переговоров по Украине

В Кремле надеются, что американский переговорщик Стив Виткофф в ближайшее время встретится с главой РФ Владимиром Путиным и проинформирует его о контактах с украинской и европейской сторонами. Также в Москве рассчитывают на продолжение обмена сигналами между Вашингтоном и Кремлем по важным вопросам.

Журналисты напомнили, что в Норвегии должны состояться переговоры по урегулированию войны в Украине. В них, по приведенным данным, примут участие представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский.

Пескову спросили, может ли Виткофф после этих переговоров отправиться в Россию и предусмотрена ли его встреча с Путиным в графике главы Кремля.

«Мы надеемся, что в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Виткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах как с украинцами, так и с европейцами, а также продолжить обмен мнениями между Вашингтоном и Москвой по ряду очень важных тем», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Москве придают большое значение таким контактам и положительно оценивают посреднические усилия американской стороны.

«Каждый раз такие встречи кажутся нам очень важными, они всегда своевременны, они очень содержательны, и мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков», — добавил пресс-секретарь Кремля.

Отдельно журналистка попросила Пескова прокомментировать сообщения СМИ о том, что встреча Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным может состояться в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь Кремля не подтвердил место проведения переговоров и заявил, что о деталях сообщат дополнительно.

«Мы будем информировать вас о том, когда и где состоится встреча», — ответил Песков.

Таким образом, в Кремле выразили надежду на скорую встречу Путина с американскими переговорщиками, однако конкретные дата и место переговоров пока не объявлены.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отсутствие доверия между сторонами остается одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию войны России против Украины. По его словам, для достижения прочного мира необходимо возобновить диалог, укрепить взаимопонимание и быть готовыми к взаимным уступкам.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни ранее.

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

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