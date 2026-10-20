Россия атаковала склады «Эпицентра» на Волыни

В ночь на 20 октября российские войска почти каждый час запускали ударные беспилотники по Волынской области. Больше всего пострадал Ковель, где были повреждены частная станция технического обслуживания, стоянка грузовиков и складские помещения на территории «Эпицентра». По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Для Волынской области эта ночь стала очередным периодом интенсивных российских атак. В небе над регионом зафиксировали около 15 беспилотников, в том числе реактивные «Шахеды». Несколько дронов впоследствии переместились на территорию Львовской области.

Как и в предыдущие дни, российские войска наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры и гражданским объектам.

Больше всего от ночной атаки пострадал Ковель. По информации Волынской ОГА, в городе повреждены частная станция технического обслуживания автомобилей и стоянка для грузовиков с полуприцепами.

Также удар пришелся на территорию торгового центра «Эпицентр», где были повреждены складские помещения.

В Волынской областной военной администрации подчеркнули, что, несмотря на интенсивность российских атак, обошлось без человеческих жертв.

«Самое главное — несмотря на очередную тяжелую ночь, на Волыни нет погибших и раненых. И это действительно большое облегчение, учитывая интенсивность вражеских атак», — отметили в ОВА.

По состоянию на 09:00 большая часть Волынской области была обеспечена электроэнергией. Без электроснабжения оставались лишь несколько населенных пунктов Луцкого района.

Таким образом, последствия ночной атаки затронули гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона, однако, по данным областной военной администрации, информации о погибших и раненых не поступало.

Об этом сообщает Волынская областная военная администрация.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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