В оккупированном Донецке подвергся нападению дата-центр, повреждена телекоммуникационная инфраструктура

В оккупированном Донецке ночью подвергся нападению датацентр, обеспечивавший работу телефонной связи, интернета и телекоммуникационной инфраструктуры на захваченной территории Донецкой области. В результате удара объект получил значительные повреждения.

По словам Андрющенко, атаке подвергся датацентр на улице Постышева, 60 в Донецке. Там располагалась инфраструктура операторов связи «Углетелеком» и «Элеком».

«Донецк. К прекрасным новостям. Минус датацентр по ул. Постышева, 60. Ночью был атакован датацентр «Углетелеком» и «Элеком», которые являются магистральными операторами связи на оккупированной территории Донецкой области. Компания предоставляет услуги телефонной связи, доступа в Интернет и телекоммуникационной инфраструктуры», — написал Петр Андрющенко.

Он также подчеркнул масштабы разрушений, заявив, что после ночной атаки в Донецке «датацентра больше не существует».

Таким образом, удар мог повлиять на работу телекоммуникационной инфраструктуры, которая обеспечивала связь и доступ к интернету в оккупированной части Донецкой области. Информация о масштабах возможных перебоев в работе сетей пока не приводится.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

Напомним, что 2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.

С вечера 29 сентября Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей — склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Операторы 413-го полка СБС «Рейд» поразили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган» на временно оккупированной территории Запорожской области. Удар нанесли украинские операторы беспилотных систем.

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