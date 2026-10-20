Член экспертного совета при Совете безопасности России Андрей Сушенцов заявил, что США якобы предали Украину и европейских партнеров, решив выйти из украинского кризиса и переориентировать внимание на Восточную Азию.

По его словам, Вашингтон использовал Украину в противостоянии с Россией, а впоследствии переложил на европейских союзников ответственность за поддержку Киева. Сушенцов назвал такие действия «предательскими».

Он также заявил, что война находится на завершающем этапе, но может длиться как несколько месяцев, так и несколько лет. По его словам, Россия делает ставку на истощение ресурсов противников.

Ранее представители Кремля обвиняли администрацию Джо Байдена в якобы предательстве Украины. После возвращения Дональда Трампа к власти риторика Москвы в отношении Вашингтона стала более благожелательной.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни раньше.

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

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