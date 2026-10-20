В Совете безопасности РФ обвинили США в предательстве Украины и европейских союзников
Член экспертного совета при Совете безопасности России Андрей Сушенцов заявил, что США якобы предали Украину и европейских партнеров, решив выйти из украинского кризиса и переориентировать внимание на Восточную Азию.
По его словам, Вашингтон использовал Украину в противостоянии с Россией, а впоследствии переложил на европейских союзников ответственность за поддержку Киева. Сушенцов назвал такие действия «предательскими».
Он также заявил, что война находится на завершающем этапе, но может длиться как несколько месяцев, так и несколько лет. По его словам, Россия делает ставку на истощение ресурсов противников.
Ранее представители Кремля обвиняли администрацию Джо Байдена в якобы предательстве Украины. После возвращения Дональда Трампа к власти риторика Москвы в отношении Вашингтона стала более благожелательной.
Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.
Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни раньше.
Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.