Россия не может наладить серийное производство Ту-160

Россия уже около десяти лет пытается возобновить серийное производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М, однако результаты остаются скромными. Коррупционные дела, задержки с модернизацией заводских цехов, проблемы с поставками комплектующих и дефицит квалифицированных работников тормозят реализацию программы.

Как отмечает издание, генеральный директор компании «Туполев» Юрий Абросимов фактически признал, что наибольшие трудности возникли не при проектировании самолета, а при восстановлении цепочек поставок и базовых производственных процессов на Казанском авиационном заводе.

Предприятию пришлось фактически заново восстанавливать производственную инфраструктуру, которая годами находилась в запущенном состоянии.

Чтобы возобновить изготовление крупных титановых конструкций бомбардировщика, завод вернул на место и повторно настроил тяжелое оборудование. В частности, речь идет об установках электронно-лучевой сварки и специальных вакуумных печах. Они необходимы для обработки центральных балок, на которых держатся крылья изменяемой геометрии.

Внешне модернизированный Ту-160М почти не отличается от советского предшественника. В то же время, по данным авторов публикации, около 80% его систем претерпели изменения.

Представители Объединенной авиастроительной корпорации заявляли, что устаревшие аналоговые вычислительные системы, навигационное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы и управления вооружением заменили современной модульной электроникой.

Кроме того, бомбардировщик получил модернизированные двигатели НК-32.

Однако технологическое обновление не устранило всех производственных проблем. Как отмечает DefenseRomania, российская промышленность сталкивается с трудностями при обеспечении стабильных поставок сырья, заготовок и современной электроники. Ситуацию осложняют санкции, ограничившие доступ России к западным технологиям.

Министерство обороны РФ приняло решение возобновить производство Ту-160М ещё в 2016 году. Тогда предполагалось, что модернизацию всех цехов завершат к 2020 году.

Однако, по данным издания, установленные сроки не были соблюдены из-за уголовных дел, связанных с коррупцией и хищением средств, а также задержек с поставкой станков. Впоследствии завод был вынужден финансировать часть работ за свой счет.

По информации DefenseRomania, в течение 2016–2024 годов были модернизированы лишь около десяти цехов. Последние три начали работу летом 2024 года — с опозданием примерно на четыре года.

Изначально в Москве заявляли о планах построить 50 новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М. Однако, как говорится в публикации, твердый контракт Министерства обороны РФ на 2018–2027 годы предусматривает поставку лишь 10 самолетов.

Первый Ту-160М, собранный с нуля впервые после 1990-х годов, совершил полет в январе 2022 года. После этого сроки поставки неоднократно переносили.

В 2023 году российское военное ведомство обещало получить четыре бомбардировщика до конца года, однако поставки отложили на 2024-й.

В декабре 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов вновь пообещал передать армии четыре самолета — на этот раз в течение 2025 года.

Впрочем, по данным DefenseRomania, к концу 2025 года российская армия официально приняла на вооружение лишь два бомбардировщика. При этом не уточнялось, речь идет о полностью новых самолетах или о советских корпусах, которые длительное время находились на консервации и впоследствии прошли модернизацию.

Авторы материала отмечают, что обновление цехов и установка нового оборудования не решают главной проблемы. России не хватает инженеров и рабочих, имеющих опыт работы со сложными технологиями обработки тяжелых металлов. Кроме того, предприятие по-прежнему зависит от поставщиков комплектующих.

По оценке издания, в настоящее время Казанский авиационный завод может выпускать не более одного-двух самолетов в год.

В то же время украинские удары вглубь России продемонстрировали, что стратегические бомбардировщики могут быть уничтожены или повреждены непосредственно на военных аэродромах.

Как заключает DefenseRomania, при нынешних темпах производства Москва вряд ли сможет в ближайшее время быстро компенсировать потери и существенно увеличить свой парк стратегической авиации.

Об этом пишет издание DefenseRomania.

Напомним, 19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

Напомним, что 2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.

С вечера 29 сентября Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей — склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Операторы 413-го полка СБС «Рейд» поразили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган» на временно оккупированной территории Запорожской области. Удар нанесли украинские операторы беспилотных систем.

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