Все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки

Ситуация на временно захваченной Запорожской АЭС остается сложной: все шесть энергоблоков находятся в режиме «холодного останова», а уровень воды в пруду-охладителе снизился до 12,27 метра при минимально необходимых 15 метрах. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, оккупационная администрация не в состоянии обеспечить станцию необходимыми запасами дизельного топлива на случай полного отключения электроэнергии, из-за чего рассматривает возможность сокращения количества резервных генераторов и скрытую поставку топлива низкого качества. Кроме того, на станции наблюдается острый дефицит квалифицированного персонала: на площадке находятся лишь 1450 работников из необходимого штата, а предложение Украины о подаче напряжения по линии «Феросплавная-1» Кремль отклонил.

В самом Энергодаре гуманитарная ситуация остается критической — в городе систематически возникают перебои со связью, водой, светом и топливом, а российские военные целенаправленно усиливают информационную изоляцию населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 63 страны поддержали резолюцию о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в Украине. Документ, в частности, предусматривает вывод несанкционированного российского военного и другого персонала с Запорожской АЭС и восстановление полного суверенного контроля Украины над станцией.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.

Читай нас в