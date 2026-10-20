Wszystkie sześć bloków energetycznych elektrowni atomowej w Zaporoszu znajduje się w trybie zimnego zatrzymania

Sytuacja w tymczasowo zajętej elektrowni jądrowej w Zaporożu pozostaje trudna: wszystkie sześć bloków energetycznych znajduje się w trybie „zimnego zatrzymania”, a poziom wody w basenie chłodzącym spadł do 12,27 metra przy minimalnym wymaganym poziomie 15 metrów. Poinformowało o tym Główne Wywiadowe Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Według danych wywiadu administracja okupacyjna nie jest w stanie zapewnić elektrowni niezbędnych zapasów oleju napędowego na wypadek całkowitej utraty zasilania, w związku z czym rozważa zmniejszenie liczby generatorów rezerwowych oraz potajemne dostarczanie paliwa niskiej jakości. Ponadto w elektrowni odnotowuje się poważny niedobór wykwalifikowanego personelu: na terenie obiektu przebywa jedynie 1450 pracowników z wymaganego stanu zatrudnienia, a Kreml odrzucił propozycję Ukrainy dotyczącą dostarczania napięcia linią „Ferosplawna-1”.

W samym Energodarze sytuacja humanitarna pozostaje krytyczna — w mieście systematycznie występują przerwy w łączności, dostawach wody, prądu i paliwa, a rosyjskie siły zbrojne celowo wzmacniają izolację informacyjną ludności.

Informację tę przekazało Główne Wywiadowe Zarząd Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Podczas 70. sesji Konferencji Generalnej MAEA 63 kraje poparły rezolucję dotyczącą bezpieczeństwa jądrowego, ochrony i gwarancji na Ukrainie. Dokument przewiduje w szczególności wycofanie nieuprawnionego rosyjskiego personelu wojskowego i innego personelu z elektrowni jądrowej w Zaporożu oraz przywrócenie pełnej suwerennej kontroli Ukrainy nad elektrownią.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyśle misje do 19 podstacji elektrycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskich elektrowni jądrowych.

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