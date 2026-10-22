W związku z ciągłymi rosyjskimi ostrzałami we wszystkich miejscowościach gmin Kramatorska i Słowiańska wprowadzono przymusową ewakuację rodzin z dziećmi.

Jak poinformował przewodniczący Administracji Obwodowej w Doniecku Wadim Filaskin, rosyjskie wojska codziennie atakują miasta, ostrzeliwując dzielnice mieszkalne, transport cywilny oraz miejsca, w których gromadzą się ludzie.

Do ewakuacji zaangażowano specjalne grupy policji oraz Państwowej Służby Ratowniczej. Po przybyciu do punktu tranzytowego rodziny otrzymają pomoc w przeniesieniu się do bezpieczniejszych regionów Ukrainy.

Władze wzywają rodziców, by nie zwlekali z wyjazdem, ponieważ głównym priorytetem jest ochrona życia dzieci.

Źródło: Wadim Filaskin.

W obwodzie charkowskim Siły Obronne Ukrainy po raz pierwszy od początku wojny przeprowadziły ewakuację powietrzną rannego bezpośrednio z pola bitwy. Na kierunku Kupiańsk za pomocą dużego drona udało się ewakuować z pozycji 49-letniego żołnierza Konstantyna, który stracił obie nogi.

Żołnierz Siergiej Gnezdilow stwierdził, że Kramatorsk jest strefą działań wojennych, gdzie ludność cywilna jest stale narażona na niebezpieczeństwo z powodu ataków rosyjskich dronów. Jego zdaniem państwo powinno zapewnić przymusową ewakuację cywilów z miasta.

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