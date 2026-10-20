Российские войска дважды за день атаковали энергетический объект в Прикарпатье
В Ивано-Франковской области российская армия в течение дня дважды нанесла удары по одному из объектов энергетической инфраструктуры.
По информации главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, в результате последней атаки ранение получил один человек, которому оказывается необходимая медицинская помощь. На месте попадания работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеского удара.
Об этом в Facebook сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
20 октября в Голосеевском районе столицы в результате попадания обломков вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения пострадали два человека. Верхний этаж здания загорелся.
В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами».
В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.