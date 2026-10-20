Российские войска дважды за день атаковали энергетический объект в Прикарпатье

В Ивано-Франковской области российская армия в течение дня дважды нанесла удары по одному из объектов энергетической инфраструктуры.

По информации главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, в результате последней атаки ранение получил один человек, которому оказывается необходимая медицинская помощь. На месте попадания работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

Об этом в Facebook сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

попадания обломков вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения пострадали два человека. Верхний этаж здания 20 октября в Голосеевском районе столицы в результате. Верхний этаж здания загорелся

В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами ».

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

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