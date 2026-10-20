Rosyjskie wojska dwukrotnie w ciągu dnia zaatakowały obiekt energetyczny w regionie Przykarpacia

W obwodzie iwano-frankowskim armia rosyjska dwukrotnie w ciągu dnia przeprowadziła ataki na jeden z obiektów infrastruktury energetycznej.

Według informacji przewodniczącej Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Administracji Swiatłany Onyszczuk, w wyniku ostatniego ataku ranna została jedna osoba, której udzielono niezbędnej pomocy medycznej. Na miejscu uderzenia działają odpowiednie służby, trwa likwidacja skutków wrogiego ataku.

Informację tę podała na Facebooku przewodnicząca Obwodowej Administracji Iwano-Frankiwskiej Svitlana Onyszczuk.

dwie osoby ucierpiały w wyniku uderzenia odłamków wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku 20 października w dzielnicy Holosiivskyi w stolicyw wyniku. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar

W dzielnicy Solomjanska w Kijowie fragmenty drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Szahid ”.

W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

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