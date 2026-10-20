Російські війська двічі за день атакували енергооб’єкт на Прикарпатті

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На Івано-Франківщині російська армія протягом дня двічі завдала ударів по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.

За інформацією голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, унаслідок останньої атаки поранення отримала одна людина, якій надають необхідну медичну допомогу. На місці влучання працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Про це у Фейсбуці повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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