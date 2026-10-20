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Во Львовской области из-за атаки российских дронов более 17 тысяч абонентов остались без света

UA NEWS 20 Октября 2026 17:55
Во Львовской области из-за атаки российских дронов более 17 тысяч абонентов остались без света

20 октября днём россияне продолжили наносить удары по Львовской области с помощью реактивных беспилотников. 

В результате удара пострадал сотрудник полиции охраны, которого госпитализировали.

 В Яворовском районе без электроснабжения остались почти 16 тысяч абонентов, а в Шептицком — более 1200. Всего свет пропал у более чем 17 тысяч абонентов.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Источник: Максим Козицкий, Львовская ОГА

20 октября в Голосеевском районе столицы в результате попадания обломков вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения пострадали два человека. Верхний этаж здания загорелся.
 
В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами». 
 
В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.
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