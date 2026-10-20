20 октября днём россияне продолжили наносить удары по Львовской области с помощью реактивных беспилотников.

В результате удара пострадал сотрудник полиции охраны, которого госпитализировали.

В Яворовском районе без электроснабжения остались почти 16 тысяч абонентов, а в Шептицком — более 1200. Всего свет пропал у более чем 17 тысяч абонентов.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Источник: Максим Козицкий, Львовская ОГА

попадания обломков вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения пострадали два человека. Верхний этаж здания 20 октября в Голосеевском районе столицы в результате. Верхний этаж здания загорелся

В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами ».

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

Читай нас в