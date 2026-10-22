Фото: в Киеве показали последствия атаки РФ на «Эпицентр» на Почайной

В ночь на 22 октября 2026 года в результате российского баллистического удара по Киеву был уничтожен гипермаркет «Эпицентр» на Почайной в Оболонском районе столицы. Также сообщается о пожарах на соседних торговых и почтовых объектах.

По предварительной информации, в гипермаркет «Эпицентр» попала баллистическая ракета. В результате удара торговое заведение было уничтожено.

Кроме того, СМИ сообщают о пожаре в расположенном рядом грузовом отделении почты, куда поступают отправления.

Также на Оболони вспыхнул пожар в торговом центре Retail Park, расположенном на Почайной. Информация о масштабах повреждений этого объекта в настоящее время уточняется.

В настоящее время уточняются подробности о масштабах разрушений, повреждениях торговых объектов и количестве возможных пострадавших.

Информация о последствиях российской атаки на гипермаркет «Эпицентр», почтовое отделение и торговый центр Retail Park может дополняться.

Об этом пишут местные СМИ.

В ночь на 22 октября в результате российской атаки на столицу был уничтожен гипермаркет «Эпицентр» на Почайной в Оболонском районе Киева. По сообщениям местных СМИ, также загорелся еще один торговый центр.

Напомним, пожар, вспыхнувший после российского удара 16 августа, уничтожил 60–70 % торговых площадей книжного рынка возле станции метро «Почайна» в Киеве. Уцелевшая часть «Букиниста» уже 20 августа получила электроснабжение, после чего продавцы начали возобновлять работу.

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