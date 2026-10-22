Видео: За ночь более 800 украинских дронов атаковали регионы РФ
Министерство обороны России заявило, что в ночь на 22 октября российские силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 808 украинских беспилотников авиационного типа. По утверждению российского ведомства, дроны фиксировались в ряде регионов РФ, Московской области, оккупированном Крыму и над акваторией Черного моря.
В сообщении Минобороны РФ указано, что беспилотники якобы перехватывались с 20:00 21 октября до 08:00 22 октября.
Среди регионов, где, по версии российской стороны, фиксировались воздушные цели, названы Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Орловская, Ростовская, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области.
Также в перечне упоминаются Московский регион, оккупированный Крым и акватория Чёрного моря.
Напомним, в РФ дроны атаковали военный завод в Подмосковье, вспыхнул пожар.
В ночь на 22 октября российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Взрывы раздавались в Липецкой, Тульской, Курской, Белгородской и Московской областях, а в Ленинградской области объявили об угрозе атаки дронов.
Напомним, на фронте за сутки произошло 165 боевых столкновений.
Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии.
В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника.