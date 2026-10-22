Wideo: Ponad 800 ukraińskich dronów zaatakowało regiony Rosji w ciągu nocy

Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że w nocy z 21 na 22 października rosyjskie siły obrony powietrznej rzekomo zniszczyły 808 ukraińskich dronów typu samolotowego. Według rosyjskiego resortu drony wykryto w szeregu regionów Federacji Rosyjskiej, w obwodzie moskiewskim, na okupowanym Krymie oraz nad akwatorem Morza Czarnego.

W komunikacie Ministerstwa Obrony RF zaznaczono, że drony rzekomo były przechwytywane od godz. 20:00 21 października do godz. 08:00 22 października.

Wśród regionów, w których – według wersji strony rosyjskiej – wykryto cele powietrzne, wymieniono obwody: biełgorodzki, briański, włodzimierski, woroneżski, kałużski, kurski, lipiecki, leningradzki, orłowski, rostowski, obwody ryażański, smoleński, tambowski, twerski, tulski i jarosławski.

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W wykazie wymieniono również region moskiewski, okupowany Krym oraz akwatorium Morza Czarnego.

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Przypomnijmy, że w Rosji drony zaatakowały zakład wojskowy pod Moskwą, w wyniku czego wybuchł pożar.

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie regiony zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Wybuchy rozległy się w obwodach lipieckim, tulskim, kurskim, biełgorodzkim i moskiewskim, a w obwodzie leningradzkim ogłoszono zagrożenie atakiem dronów.

Przypomnijmy, że na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.

Siły obronne Ukrainy zadały uderzenia na obiekty wojskowe armii rosyjskiej.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika.

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